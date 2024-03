FREIGOLD Impulshotel goes Fine Dining

Ab sofort entführt das FREIGOLD Impulshotel zum Fine Dining in 40 Metern Höhe. Dass ein Urlaub in dem Selfness-Hotel voll Inspiration, Wow-Momenten und Lebendigkeit steckt, das hat sich bereits herumgesprochen. Daher dürfen Feinschmecker:innen von dem neuen FOURTY ganz hoch oben über den Dächern von Freistadt ebenfalls außergewöhnliche Momente erwarten.

Der Chef de Cuisine Michael Moser dazu: „Ich lade zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein, die selbst weitgereiste Fein-Esser faszinieren wird. Frei nach dem FREIGOLD-Motto: Das Besondere spüren, fühlen, erleben – und im FOURTY auch schmecken.“

Das Konzept ist beeindruckend: Ein ganz besonderes Ambiente geht Hand in Hand mit einem Ausblick zum Träumen, mit einem Service, der keine Wünsche offenlässt, und einem Dinner, das fine dining neu definiert. Zu besonderen Anlässen, für einen noch außergewöhnlicheren Abend oder aus kulinarischer Neugierde haben Hotelgäste die Möglichkeit, statt dem Food-Sharing-Abendmenü im SKY-Restaurant das fine dining im FOURTY zu genießen.

40 Personen finden in dem einzigartigen Restaurant Platz (Aufpreis für 5 Gänge 25 Euro, für 7 Gänge 35 Euro). Michael Moser kreiert mit regionalen Zutaten, saisonalen Lebensmitteln und großer Erfahrung Gerichte, die sowohl geschulte Feinschmecker als auch Neulinge im Gourmet-Himmel vom ersten Anblick bis zum letzten Bissen begeistern. Das FREIGOLD Impulshotel ist ein Haus, in dem Urlauber:innen anregende Tage erleben, die einen die sportliche, kreative, spontane und lebendige Seite (wieder)entdecken lassen: Urlaub „out of the box“, der inspiriert und beflügelt.