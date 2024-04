FREIGOLD Impulshotel: Ab in die Golfsaison mit tollen Angeboten

Golf-Fans aufgepasst – nur zehn Minuten vom FREIGOLD Impulshotel entfernt, liegt einer der schönsten Golfplätze des Mühlviertels. Im Golfclub St. Oswald/Freistadt erleben Golfspieler:innen ihren Lieblingssport in einer traumhaften Naturkulisse. Sanfte Hügel, herausfordernde Wasserhindernisse und strategisch platzierte Bunker warten auf Golfbegeisterte aller Spielstärken. Das FREIGOLD Impulshotel toppt einen Golf-Urlaub mit großartigen Genuss-Momenten und inspirierenden Impulsen.

Vor dem Spiel, nach dem Abschlag oder auch zwischendurch: Im SKY-Spa mit SKY-Pool und Blick über ganz Freistadt oder im Wellnessgarten verbringen Gäste des FREIGOLD eine rundum entspannte Zeit. Die Seele baumeln lassen, die Muskeln entspannen, in das FREIGOLD-Feeling eintauchen. Hier werden Auszeiten zum besonderen Wow-Gefühl. Doch damit nicht genug: Das kulinarische Erlebnis im neuen Restaurant FOURTY im FREIGOLD bleibt jedem Genießer in bester Erinnerung. In 40 Metern Höhe lädt das Selfness-Hotel zum Fine Dining erster Sahne.