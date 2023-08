Freebird Games kündigt Just a To the Moon Beach Episode an

So erstaunlich, wie es klingt, ist es auch: Just a To the Moon Beach Episode ist eine Beach-Filler-Episode der Spielserie von Freebird Games.

Mehr zu To the Man Beach Episode

Just a To the Moon Series Beach Episode, die Strand-Folge von To the Moon, Finding Paradise und Impostor Factory, wird Ende 2023 für PC über Steam veröffentlicht, kündigte der Entwickler Freebird Games an. Das Studio beschreibt den Titel wie folgt:

„Machen Sie sich bereit für ein neues kurzes Abenteuer, während die SigCorp.-Crew in einen voll bezahlten Urlaub im Golden Lobster Hotel & Resort startet! Für eine unglaubliche Gesamtlänge von einem ganzen Tag, was anscheinend das Maximum dessen ist, was das Unternehmen aufbringen kann. Schließen Sie sich vertrauten Gesichtern aus To the Moon (mehr Infos), Finding Paradise und Impostor Factory in diesem erzählerischen Abenteuer an, das mit Minispielen mit unterschiedlichen Elementen, Geheimnissen und Entspannung gefüllt ist.“