Fortnite X Uncharted: Skins ab dieser Woche erhältlich

Fortnite-Spieler:innen werden bald in der Lage sein, einige Uncharted-Skins für ihre Charaktere zu ergattern. Dank dem Start des Kinofilms will man so mehr Aufmerksamkeit!

Über die Skins in Fortnite

Epic Games hat kürzlich einen Teaser für die nächste Zusammenarbeit für das Spiel (nach jener mit Resident Evil) veröffentlicht, es dreht sich diesmal um das Uncharted-Franchise. Laut dem Video beginnt die Uncharted-Zusammenarbeit nächste Woche am 17. Februar. Die Skins sind Nathan Drake von Uncharted 4 und Cloe von The Lost Legacy. Es gibt auch Skins beider Charaktere aus dem Uncharted-Film. Ihr dürft in eurem Schließfach zwischen beiden Stilen wechseln. Das Chloe Frazer-Outfit wird mit einem Extra-Pack verkauft. Zusätzlich zum Nathan Drake-Outfit und Chloe Frazer-Outfit wird es weitere Accessoires geben, wie etwa Spitzhacken, ein Eispickel, Emotes und mehr.

Laut dem Video wird Nathan Drake, nachdem er “etwas Zeit auf der Insel verbracht” hat, einige Schatzkarten hinterlassen. Wenn ihr dann auf Drakes Karten auf der Insel stoßt, werden sie euch zu dem vergrabenen Schatz führen, den ihr dann mit eurer Spitzhacke ausgraben könnt. Hier noch der offizielle Trailer zu den neuen Uncharted-Skins in Fortnite: