Football Manager 2022 erscheint am 9.11.2021

Vorbestell-Aktion & Early Access

Von heute an bis zur Veröffentlichung erhalten Fans, die FM22 (für PC und Mac) bei einem von SEGA zugelassenen digitalen Händler:innen vorbestellen, einen Rabatt von 10 % und die Chance, ihre Managerkarriere mit dem Early Access zu FM22 früher als geplant zu starten. Die Vorbestellungen direkt im Microsoft Store werden in Kürze verfügbar sein. Der Early Access wird etwa zwei Wochen (plattformtechnisch unterschiedlich) vor dem offiziellen Verkaufsstart über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store möglich sein, und in diesem Zeitraum begonnene Einzelspielerkarrieren können später in das endgültige Spiel übernommen werden.

Football Manager 2022 Mobile (für iOS und Android) wird ebenfalls auf die neue Saison vorbereitet und ist ab dem 9. November erhältlich. Informationen zu den Features werden im Oktober bekannt gegeben.