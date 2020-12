Fire Emblem I Switch-Review: nicht nur der Titel ist hier sperrig

Am 04.12.2020 erscheint Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light für die Nintendo Switch. Wer den ersten Teil der Fire Emblem-Reihe von 1990 gerne nachholen will, kann das also ab sofort tun. Und das solltet ihr auch kollektiv! Zumindest wenn ihr mit dem Fire Emblem-Franchise und/oder strategischen Rollenspielen etwas anfangen könnt und euch die Retro-Pixeloptik nicht sonderlich stört.

Schon um 5,99 Euro könnt ihr euch den Titel im Nintendo E-Shop herunterladen. Und soviel sei an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen: die paar Euro lohnen sich auf jeden Fall zu investieren. Aber lest selbst im nachfolgenden Review zu Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light.