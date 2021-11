Final Fantasy 7 The First SOLDIER wurde schon eine Million Mal vorbestellt

Final Fantasy 7 The First SOLDIER hat schon über 1 Million Vorregistrierungen. Ein Mitgrund ist wohl ein spezielles Goodie – lest hier mehr!

Vorbestellen und Skin kassieren

Alle Spieler:innen erhalten den Shinra Utility Vehicle-Skin kostenlos, wenn das Spiel auf iOS und Android veröffentlicht wird. Die Million wurde seit der Eröffnung der Vorbestellungen am 27. Oktober erreicht. Das Spiel wird am 17. November veröffentlicht. Der Ableger der Reihe nimmt eine für den Haupttitel ungewöhnliche Wendung, denn er spielt 30 Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy 7. Darin werdet ihr, wie es der Name bereits verrät, in die Reihen von Shinras Elite-Soldateneinheit aufgenommen.

In diesem Battle Royale werden insgesamt 75 Kandidat:innen mit Waffen, Schwertern und Magie gegeneinander kämpfen. Um Erfahrungspunkte zu sammeln, besiegt ihr Monster und könnt Beschwörungen wie Ifrit anfordern, um für euch zu kämpfen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Chocobo zu fangen, den ihr über das Schlachtfeld führen dürft. Das Spiel wurde bereits im Februar angekündigt, und die Vorregistrierung ist noch im Gange. Also, registriert euch und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das Spiel veröffentlicht wird.