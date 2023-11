Final Fantasy 7 Rebirth hat sich an The Witcher 3 und FF 15 orientiert

Die offene Welt von Final Fantasy 7 Rebirth ist anscheinend von Final Fantasy 15, der Horizon-Reihe und The Witcher 3 inspiriert.

Über Rebirth

Auf der Paris Games Week 2023 Anfang dieses Monats stellte sich Final Fantasy 7 Rebirth Co-Regisseur Naoki Hamaguchi Fragen des französischen Outlets FF Dream zum bevorstehenden Spiel. Auf die Frage nach der offenen Welt von Rebirth sagte Hamaguchi zunächst, dass Final Fantasy 15 dem Entwicklungsteam Erfahrung gab, die für die Arbeit an der offenen Welt von großem Vorteil war. Darüber hinaus wies Hamaguchi auch auf The Witcher 3 und die Horizon-Serie hin, um ein paar Ideen für die offene Welt des kommenden Spiels zu haben. So, wie sich das alles anhört, wird Final Fantasy 7 Rebirth ein ziemlich umfangreiches Spiel sein.

Square Enix enthüllte bereits letzten Monat im Oktober, dass es etwa 40 Stunden dauern wird, um Rebirth durchzuspielen. Dies macht das neue Spiel bereits größer als das Remake von 2020 – rein von der Hauptgeschichte her, da reden wir noch gar nicht von der offenen Welt. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint nächstes Jahr am Schalttag, dem 29. Februar 2024 exklusiv für PS5. Erst letzte Woche gewann Rebirth den “Most Wanted”-Preis bei den Golden Joystick Awards 2023 und schlug dabei Death Stranding 2 und Hollow Knight Silksong – der Hype ist also real…