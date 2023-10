Final Fantasy 7 Rebirth: Ein Blick auf Red XIII

Square Enix teilte einen brandneuen Videoclip von Final Fantasy 7 Rebirth, der im Kampf neues Gameplay von Red XIII zeigt.

Mehr zu Red XIII in Rebirth

Die neuesten Aufnahmen zeigen, wie er Feinde auf dem Schlachtfeld angreift und einen Zauber wirkt, der auf Feinde einprasselt. Im Japanischen wird Red XIII von Kappei Yamaguchi gesprochen, der unter anderem Inuyasha, L (Death Note), Shinichi Kudo (Detektiv Conan) und auch Usopp in One Piece gesprochen hat. Red XIII ist rothaarig und wurde von der Shinra Electric Power Company eingefangen, damit sie ihn als Experiment verwenden konnten. Er wird von Cloud und seinen Gefährten in Final Fantasy 7 Remake gerettet und begleitet Cloud auf ihrer Reise. Red XIII ist ein erfahrener Kämpfer und gibt auch allen mit ruhiger Stimme weise Ratschläge.

Kürzlich zeigte Square Enix Chocobos, das Questboard, Remnawave Towers und Chadley aus dem kommenden Spiel. Square Enix kündigte auch den neuen englischen Synchronsprecher für Vincent Valentine, Matt Mercer, auf der New York Comic Con 2023 an. Final Fantasy 7 Rebirth wird am 29. Februar 2024 für die PS5 herauskommen. Der Exklusivitätsvertrag mit Sony endet am 29. Mai 2024. Final Fantasy 7 Remake (zu unserem Test) ist derzeit auf PS4, PS5 und PC verfügbar. Das neue Filmmaterial von Red XIII kann gleich hier angesehen werden: