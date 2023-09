Final Fantasy 7 Rebirth bekommt anscheinend keine Art von DLC

Final Fantasy 7 Rebirth wird wohl keinen DLC à la Intergrade bekommen, dies sagt Kreativdirektor Tetsuya Nomura.

Tetsuya Nomura spricht in einem neuen Interview mit dem spanischen Outlet Vandal. Der erfahrene Square Enix-Entwickler sagt, dass im Moment keine Art von DLC für Final Fantasy 7 Rebirth geplant ist. Dies könnte eine leichte Überraschung sein, da Final Fantasy 7 Remake vor ein paar Jahren mit einem DLC-Stück erweitert wurde. Episode Intergrade stellte Yuffie und Sonon vor, als Wutai-basierte Spezialeinheiten neben den Ereignissen von Final Fantasy 7 Remake eine verdeckte Mission in Midgar durchmachen. Die Intergrade-Option war ursprünglich eine PS5-exklusive DLC-Reihe vor der großen PC-Portierung von Final Fantasy 7 Remake.

Es gibt Gerüchte, dass Vincent Valentines Einführung in Final Fantasy 7 Rebirth Teil eines DLC-Pakets hätte sein können, aber Nomuras Kommentare würgen diese Idee ab. Also sieht es so aus, als würden wir im Hauptspiel uns unter Nibelheim begeben, um Vincent im Hauptspiel in seinem Sarg zu entdecken. Aber wer weiß schon, was genau kommen wird? Ein wenig Zeit haben wir ja noch, bis das Spiel veröffentlicht wird. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint nächstes Jahr am 29. Februar 2024, exklusiv für PS5. Es ist eine direkte Fortsetzung zu Remake, das 2020 erschienen ist und bei uns ebenfalls bereits unter die Lupe genommen wurde. Was haltet ihr von dem ganzen Projekt? Ich persönlich finde es grandios!