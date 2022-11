Final Fantasy 16 bleibt wohl für sechs Monate PS5-exklusiv

Das nächste RPG-Epos von Square Enix, Final Fantasy 16, wird aller Voraussicht nach sechs Monate lang PS5-exklusiv bleiben. Das geht aus einem Video hervor!

Ein halbes Jahr Final Fantasy 16-Exklusivität

Final Fantasy 16 wurde immer als zeitlicher PlayStation-Exklusivititel gesehen – obwohl es ursprünglich auch für PC bestätigt wurde -, aber Sonys neue Promo für die PS5 macht es deutlich und lässt die Spieler auf anderen Plattformen wissen, wie lange sie Spoilern für das Spiel ausweichen müssen. Was an der Exklusivität des Spiels unklar ist, für welche Plattformen diese Bezeichnung gilt. An anderer Stelle in derselben Anzeige wird ein weiteres von Square Enix veröffentlichtes Spiel, Forspoken, bis zum 23. Januar 2025, zwei Jahre nach dem Start des Spiels auf PS5 und PC, als PS5-exklusiv beschrieben. Bedeutet das, dass das Game in den ersten sechs Monaten einfach konsolenexklusiv ist und dass irgendwann Anfang 2024 eine Xbox-Version kommt?