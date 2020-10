FIFA 21 Test-Bericht: Ein Update oder doch mehr?

FIFA 21 also. Routine hat etwas beruhigendes und deshalb heißt es auch im Herbst 2020 wieder den Controller zur Hand nehmen und unzählige Stunden FIFA zu zocken. Vorweg, viel Neues bietet EA den Spieler*innen nicht. Die kleinen aber feinen Änderungen, die ihren Weg in den neuesten Ableger der Reihe gefungen haben, sorgen aber dennoch für ein paar AHA-Momente. Ab heute, 9. Oktober, darf also wieder nach Lust und Laune dem digitalen, runden Leder nachgelaufen werden und EA weiß ganz genau, wie es uns Spieler*innen darauf einstimmt:

Neue Features in FIFA 21

EA dreht an ein paar Schrauben und verbessert das Spielgefühl deutlich. Hinter markanten Schlagworten wie Agiles Dribbling, Positioning Personality oder Kreative Läufe verstecken sich Gameplay-Features, die den Spielfluss und euren Einsatz verändern. 1-gegen-1 Situationen haben nun einen höheren Stellenwert und sorgen dafür, dass sich vor allem um und im 16er viele spannende Zweikämpfe ergeben. Deren Sieger*in befindet sich oft in einer sehr guten Abschlussposition. Dabei hilft es auch, dass sich die KI-Kolleg*innen dank größerer Spielintelligenz besser positionieren und so einfachere und schöner herausgespielte Tore zustande kommen. Per Knopfdruck können die Mitstürmenden außerdem in eine bestimmte Richtung geschickt werden, um so die Verteidigung noch schöner zu überspielen.

FIFA 21 zeigt aber nicht nur beim Angreifen neue Stärken, vor allem das Spiel mit der Verteidigung erfordert nun deutlich mehr Kontrolle. Wer sich dabei ausschließlich auf die KI verlässt, wird ziemlich schnell einige Tore kassieren. Überhaupt ist die Anzahl der Tore gefühlsmäßig höher als in den Vorgängern. Das liegt vor allem an eben erwähnten Zusatzaufgaben beim Verteidigen. Ich muss aktiv mitarbeiten und meine Tackles und Grätschen ziemlich gut timen, ansonsten muss ich dem Ball hinter her sehen. Die Distanz zum Ball ist bei schlecht getimten Attacken nämlich schnell uneinholbar groß. All die kleinen Änderungen machen FIFA 21 insgesamt ein wenig langsamer, entpuppen sich aber als gelungene Updates und bescheren dem neuesten Teil das beste Gameplay, das die Serie je hatte.