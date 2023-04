Feuerwear Timmy: Erstes Hundehalsband aus recyceltem Feuerwehrschlauch

Mit Timmy kommt jetzt das erste Hundehalsband aus recyceltem Feuerwehrschlauch von Feuerwear. Mit fünf verschiedenen Varianten ist für jeden vierpfotigen Liebling die passende Größe dabei. Ob unterwegs, zu Hause, beim Sport oder in Extremsituationen, Timmy ist durch das einzigartige Profi-Material Feuerwehrschlauch extrem stabil, pflegeleicht – und hält so gut wie alles aus. Trotz aller Robustheit ist Timmy leicht zu tragen und ganz individuell einstellbar. Zur Befestigung der Leine ist ein rostfreier und kratzfester Edelstahlring verarbeitet. Zudem kommt eine extra stabile Schnalle zum Einsatz, die auch großen Zugkräften von bis zu 300 kg trotzt.

Timmy ist stufenlos einstellbar für jeden Hundehals-Umfang, damit der perfekte und angenehme Halt individuell angepasst werden kann. Damit sichert das Halsband Timmy immer einen sicheren Kontakt zwischen Hund und Frauchen oder Herrchen. Durch die seltenen Prüfaufdrucke sowie echten Gebrauchsspuren von vorherigen Feuerwehr-Löscheinsätzen ist Timmy genau so einzigartig wie der eigene Hund. Das macht das Hundehalsband zum unverwechselbaren Unikat – erhältlich in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz.

Unterwegs bei Sport, Wind und Wetter

Ob durch strömenden Regen, eisige Kälte, Salzwasser oder Matsch. Timmy hält, genau wie der aktive Hund, jedes Wetter aus. Fast wie der ehemalige Feuerwehrschlauch, der durch Geröll und Schmutz gezogen wurde, ist auch Timmy extrem robust und trotzt den Elementen. Durch die Widerstandsfähigkeit des verarbeiteten Einsatzfeuerwehrschlauchs steht den gemeinsamen Abenteuern unter freiem Himmel nichts mehr im Weg. Und auch wenn die Sonne zum Gassi-Gang scheint, ist Timmy wegen des Abstandsgewirkes angenehm zu tragen. So macht Timmy auch beim Sport eine exzellente Figur, beim Laufen, Radeln und Wandern.

Bequem und kuschelig zu Hause

Wieder zu Hause und zusammen aufs Sofa kuscheln? Mit Timmy kein Problem. Nach der actionreichen Gassirunde durch Matsch, Wasser und Kälte kann Timmy einfach kurz unter Wasser abgewaschen werden und ist dann so sauber wie vorher. Durch die gute Polsterung und dank der idealen Druckverteilung ohne scharfe Ecken und Kanten kann Timmy auch im Körbchen anbehalten werden, ohne dass das Halsband bei der ausgiebigen Ruhezeit stört.

Für Helden mit vier Pfoten

Profis brauchen Arbeitsgeräte für Profis, nicht anders ist es bei Such- und Rettungshunden. Timmy ist dank seiner Robustheit auch hier ein Partner, auf den man sich verlassen kann. In den Einsätzen kann Timmy zusammen mit Brustgurten getragen werden und ist so eine perfekte Ergänzung, damit die Helden mit vier Pfoten Leben retten können.