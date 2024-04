Feuerwear Lightline 2024 nur am 15.5.2024 im Onlineshop verfügbar

Heiß begehrt und auffällig neongelb: Feuerwear kündigt die beliebte Lightline-Sonderedition mit Produkten aus neongelbem Feuerwehrschlauch an. Am 15. Mai gehen die einzigartigen Unikate im Onlineshop an den Start. Mit Verkaufsbeginn um 8, 12 und 17 Uhr erhalten die Fans dreimal an diesem Tag die Möglichkeit, sich die beliebten und stark limitierten Produkte zu sichern. Erstmals dabei: die neue und große Schreibmappe Parker in neongelb.

Die Feuerwear Lightline 2024

Wer sich Accessoires, Taschen und Rucksäcke im neongelben Unikat-Design sichern möchte, hat hierfür drei Chancen: Um 8, 12 und 17 Uhr wird der Onlineshop jeweils mit neuen neongelben Modellen aus allen Kategorien bestückt. So kann man sein Glück noch einmal zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, wenn es beim ersten Versuch nicht gleich geklappt hat. Denn die Nachfrage nach den neongelben Einzelstücken ist so groß, dass die Unikate nach Verkaufsstart meist innerhalb kurzer Zeit bereits ausverkauft sind.

Parker, Bill, Otis und alles, was das Herz begehrt

Neben dem neuesten Mannschaftskameraden, Schreibmappe Parker – sind natürlich auch extrem beliebte Klassiker mit am Start: Angefangen bei Gürtel Bill, Hipbag Otis über Umhängetasche Walter bis hin zu Rucksack Eddie und Fahrradtasche Sam. Nicht zu vergessen natürlich auch Portemonnaies wie Fred und Alan. Jedes Unikat, ob klein oder groß, zieht im neongelben Design alle Blicke auf sich.

Robuste Begleiter in jeder Lebenssituation

Wie ihre Kameraden in Rot, Weiß und Schwarz sind auch die neongelben Unikate besonders robust und dadurch für schwere Einsätze des Alltags geeignet. Neben dem gebrauchten Feuerwehrschlauch kommen weitere wiederverwendete Materialien wie gebrauchtes PET zum Einsatz. Dies macht alle Feuerwear-Produkte nachhaltig, langlebig und sogar vegan, da komplett auf tierische Bestandteile verzichtet wird – auch bei Kleber und Verschlüssen.

Startschuss für die Sonderedition ist Mittwoch, der 15. Mai um 8 Uhr. Um 12 Uhr und 17 Uhr werden für die Feuerwear-Fans jeweils neue Lightline Produkte auf www.feuerwear.de freigeschaltet.