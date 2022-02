Feiert etwa der Gecko Gex aus PSone-Zeiten ein Comeback?

Wer erinnert sich noch an Gex: Enter the Gecko? Gemeinsam mit Super Mario und Croc wurden damals vor über 20 Jahren 3D-Adventures eingeläutet. Kehrt er zurück?

Mehr zu Eidos’ Gex

Geckotastisch: Nach der Ankündigung von Square Enix im Jahr 2015, dass der Publisher Entwicklern ermöglichen würde, Spiele auf der Grundlage älterer IP von Eidos im Rahmen des Projekts “Square Enix Collective” zu erstellen, hat das Unternehmen nun eine Marke für Gex in Europa angemeldet (danke, Gematsu):

@Gematsu – Square Enix reichte am 15. Dezember eine Marke für Gex in Europa ein: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018622048

Man muss schon sagen: Gex ist heutzutage so gut wie niemandem mehr ein Begriff, daher muss so eine Markeneinreichung schon etwas bedeuten. Die Gex-Spiele wurden ursprünglich von Crystal Dynamics entwickelt – dem Team, das in jüngerer Zeit für seine Arbeit an Marvel’s Avengers bekannt ist. Mal sehen, was daraus wird! So sah es jedenfalls für uns damals aus: