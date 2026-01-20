Far Cry: Drei Spiele bekommen nun ein 60 fps-Update

Drei klassische Far Cry-Spiele werden diese Woche aktualisiert, um auf modernen Plattformen mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen.

Update für die Far Cry-Serie

Der offizielle Far Cry-Account hat eine kryptische Nachricht auf X gepostet, die drei Sätze zeigt, die mit Emojis geschrieben sind. Ein Follower antwortete auf den Tweet und bat um Bestätigung, ob dies bedeutet, dass Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon und Far Cry Primal 60 fps-Patches erhalten, worauf er mit einem GIF antwortete, das sagte „das ist richtig“. Ein anderer Follower fragte dann, wann die Updates eintreffen würden. Es antwortete: „In ein paar Tagen. 21. Januar.“ Das Konto hat seitdem offiziell einen Teil davon bestätigt, indem es ein Video von Far Cry 3 zeigt, das mit 60 Bildern pro Sekunde auf Konsolen der aktuellen Generation läuft und besagt, dass das Update tatsächlich am 21. Januar auf „Current-Gen-Konsolen“ erscheinen wird.

Letzten April erhielt Far Cry 4 ein ähnliches Update, mehr als 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung, das es ermöglichte, mit 60 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5 zu laufen. Das Spiel lief bereits mit 60 fps auf der Xbox Series X dank der FPS-Boost-Funktion von Microsoft, die auf ausgewählte Titel wie das Spiel von Ubisoft angewendet wurde. Ubisoft hat anscheinend große Pläne für die Serie in der Zukunft, wie die Einführung seiner neuen von Tencent unterstützten Tochtergesellschaft Vantage Studios zeigt, die die drei größten IP von Ubisoft überwachen soll – Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six und Far Cry. Diese Pläne gehen auch über Spiele hinaus. Im November wurde bekannt gegeben, dass eine TV-Serie, die auf Far Cry basiert, bei FX in Arbeit ist, mit Plänen, sie als Anthologie-Serie auszusenden.