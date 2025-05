Danke, Ubisoft: Far Cry 4 (2014) bekommt PS5-Update, läuft mit 60 fps

Far Cry 4 hat über zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ein Update erhalten und läuft jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PS5.

Endlich flüssiges Far Cry 4

Das Open-World-Spiel von Ubisoft war zuvor auf 30 fps begrenzt, wie mehrere andere Ubisoft-Titel aus dieser Zeit. Jetzt hat Ubisoft ein Update veröffentlicht, das die Sperre entfernt, so dass das Spiel auf PlayStation 5-Konsolen eine höhere Bildrate erreichen kann. Das Spiel läuft seit 2021 mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X, als Microsoft seine FPS-Boost-Funktion einführte und sie auf ausgewählte Titel anwandte, von denen Far Cry 4 einer der ersten war. Ubisoft hat viele seiner früheren Titel in den letzten Jahren überarbeitet, um ihre Frameraten zu verbessern. Letztes Jahr fügte Ubisoft Assassin’s Creed Syndicate 60fps-Unterstützung hinzu, wenn es auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S via Abwärtskompatibilität gespielt wurde.

Der 60fps-Patch fügte auch 4K-Auflösung auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X hinzu. Im Jahr 2022 veröffentlichte Ubisoft einen 60fps-Patch für Assassin’s Creed Origins. Zuvor fügte Ubisoft 60fps-Unterstützung für Assassin’s Creed Odyssey (2018) hinzu, wenn es auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S via Abwärtskompatibilität gespielt wurde. Far Cry 4 wird diese Woche zusammen mit Grand Theft Auto 5, Neon White und mehr zum Game Pass hinzugefügt. Während die Far Cry-Serie derzeit pausiert, während Ubisoft sich auf andere Projekte konzentriert, gab der französische Verlag kürzlich bekannt, dass er eine neue Tochtergesellschaft für Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six und Far Cry gegründet hat.