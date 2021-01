Fantasy-RPG Blacksmith of the Sand Kingdom ab heute im PSN erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die auf der Suche nach neuem Fantasy- bzw. J-RPGs sind – mit Blacksmith of the Sand Kingdom ist ab sofort ein interessanter Genrevertreter im PlayStation Store für 19,99 Euro erhältlich.

Worum geht’s?

Der Abenteurerschmied beginnt seine Reise!

Das Spiel katapultiert euch nach Muspelheim, eine Nation aus Wüste und Wildnis, auch als “Sandkönigreich” bezeichnet. Volker, ein Schmiedesohn, träumte immer davon, Abenteurer zu werden, aber er findet sich wieder es zu wagen, gleichzeitig Hofschmied zu werden.

Erlebt Abenteuer in Kerkern, eignet euch Gegenstände beim Monsterjagen an und fertigt dann hochwertige Ausrüstung. Ob ihr sie ausrüstet oder in eurem Geschäft ausstellt und verkauft, liegt an euch. Findet andere Gruppenmitglieder in der Gilde und erfüllt Wünsche, um euch durch die Geschichte hindurchzuarbeiten und Belohnungen zu verdienen. Es gibt 14 Kurse, Glaubensauswahl und passive Fähigkeiten, die dir eine kostenlose Charakteranpassung ermöglichen!