Fallout-Schöpfer Tim Cain berät Obsidian zu The Outer Worlds 2

Der erfahrene Spieleentwickler, der am besten für seine Arbeit an der Fallout-Serie bekannt ist, arbeitet mit Obisian an The Outer Worlds 2.

Im Gespräch sagte Cain: “Es gibt Dinge, die sie in der Fortsetzung zu tun versuchen, über die ich natürlich nicht sprechen kann. Ich werde zur Beratung hinzugezogen, weil es den Dingen ähnelt, die ich in der Vergangenheit getan habe. Manchmal sage ich nur: ‘Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst, aber hier sind die Fakten. Hier sind einige der riesigen, riesigen Hindernisse, die dir im Weg liegen, um die du gelangen musst“. Cain war zusammen mit Fallout-Co-Schöpfer Leonard Boyarsky als Co-Regisseur des ersten Teils (zu unserem Test) tätig, der weithin gelobt wurde.

Dann lobte Cain ein Mitglied des Obsidian-Teams dafür, dass es anscheinend ein Problem gelöst hat, das der Entwickler seit seiner Zeit in der Fallout-Franchise nicht ordentlich in den Griff bekam. The Outer Worlds 2 wurde 2021 mit einem Trailer angekündigt, in dem behauptet wurde, dass das Spiel noch lange nicht fertig wird. Der Trailer, der im Wesentlichen nur das Logo des Spiels enthielt, ist das letzte bedeutende Update, das Obsidian über das Spiel geteilt hat. Obsidians Hauptfokus liegt derzeit auf 2024’s Avowed, einem Fantasy-RPG, das später in diesem Jahr auf Konsole, PC und Xbox Game Pass auf den Markt kommen wird.