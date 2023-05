Fall of Porcupine Release-Termin enthüllt – am 15.6.2023 ist es soweit!

Es ist soweit – das Kölner Entwicklerstudio Critical Rabbit und Indie-Publisher Assemble Entertainment enthüllten nun den Fall of Porcupine Release-Termin. Am 15. Juni erscheint das herzergreifende Story-Adventure rund um den jungen Assistenzarzt Finley auf Steam, GOG, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series sowie auf PS 4/5. Fall of Porcupine glänzt mit herzerwärmenden Charakteren und einer emotionalen Geschichte, die sich nicht vor Themen wie Trauer, Tod und Schicksalsschlägen scheut. Finleys Abenteuer spielt in einer wunderschön illustrierten Welt in der malerischen Kleinstadt Porcupine, die im brandneuen Trailer zu sehen ist: