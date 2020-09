Fahrenheit 15th Anniversary Edition für PS4 angekündigt (Release noch 2020)

Gute Nachrichten für die Fans des Quantic Dream Kultitels Fahrenheit – Meridiem Games und Quantic Dream bescheren uns eine Fahrenheit 15th Anniversary Edition für die PS4 noch 2020. Was diese zu bieten hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Worum geht’s in Fahrenheit?

Eine Stadt in Panik: Rätsel- und grauenhafte Morde versetzen die US-Metropole New York in Angst und Schrecken. Alle Taten geschehen hierbei stets nach demselben Muster: Ein scheinbar normaler Bürger wird plötzlich rasend und attackiert in totalem Wahn ein ihm unbekanntes Opfer. Die Behörden sind macht- und ratlos. Zusätzlich wird die Stadt vom einbrechenden Winter und den sinkenden Temperaturen gelähmt – gibt es da etwa einen Zusammenhang? Sie schlüpfen in die Haut von Lucas Kane, dessen Leben bis zu einem Dinner in Brooklyn völlig normal verlief: Aus unerklärlicher Ursache begehen Sie während des Essens einen Mord und sehen in einer rätselhaften Vision, wo und wie die nächsten Verbrechen geschehen werden. Und diese Gabe ist nicht Ihre einzige neue Kraft. Aber wird es Ihnen damit auch gelingen, das Grauen aufzuklären und weitere Bluttaten verhindern zu können?

Inhalt der Fahrenheit 15th Anniversary Edition (PS4)

Fahrenheit (PS4)

Special Case

Sticker

Artbook

Thank You Letter

Preis und Verfügbarkeit

Laut letzten Informationen soll die PS4-Retail-Box Ende November 2020 erscheinen und für 29,99 Euro erhältlich sein.