Evil Wizard kommt Ende 2023 für PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch

Der Entwickler kündigte die Erweiterung der Plattformen kürzlich an. Die PC-Version wird zudem im 3. Quartal 2023 über den Epic Games Store zur Verfügung gestellt. Evil Wizard wurde nämlich am 25. Mai bereits für PC (Steam) und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Der Action-RPG-Titel besticht mit Humor, Metroidvania-Elementen und sorgfältig gestalteten Pixel-Art-Umgebungen. Ihr schlüpft in die Rolle des geschlagenen Bösewichts, und wollt euch durch Horden von Held:innen kämpfen. Also sammelt ihr eure Kräfte, entdeckt diese neu, erobert euer eigenes Schloss zurück, entfesselt verheerende Zaubersprüche und werdet die lästige Heldenschar ein für alle Mal los!

Tödliche Fallen, jede Menge Feinde und auch herausfordernde Rätsel erwarten euch in diesem Game. Ihr dürft sorgfältig gestaltete Orte erkunden, durch komplizierte Ebenen navigieren und eure Fähigkeiten nutzen, um voranzukommen. Doch immer wieder steht so ein Held im Weg, also auf in den Kampf! Verheerende Nahkampf-Hiebe, markerschütternde Zauber und jede Menge Abwechslung garniert euren Kreuzzug auf dem Weg zurück zur Macht. Verschiedene Elemente stehen zur Auswahl, und ihr dürft natürlich eure Ausrüstung verbessern, immer mächtigere Angriffe entfesseln und auch euren Charakter anpassen. Was sagt ihr, wäre Evil Wizard etwas für euch?