Event-Tipp: Kostenloser Lush Badebombenworkshop auf der Veggie Planet in Graz

Wir haben mal wieder einen Event-Tipp für alle, die die Veggie Planet in Graz besuchen – am Lush-Stand könnt ihr einen exklusiven Einblick in die limitierte Osterkollektion erhalten und zudem an einem kostenlosen Badebombenworkshop mitmachen. Also nichts wie hin zur Veggie Planet am 24. und 25.2. in Graz.

Kostenloser Lush Badebombenworkshop

Macht mit bei einem spannenden, kostenfreien Workshops und erfahrt bei den Erfinder*innen der Badebombe alles über das sprudelnde Wunderprodukt und dessen Herstellung und seine Inhaltsstoffe. Werdet selbst zum/zur Lush Compounder*in und erlebt, wie unsere berühmten Badebomben mit viel Liebe von Hand hergestellt werden. Ihr lernt eine dieser drei Badebomben – je nach Verfügbarkeit – selbst zu pressen: Love Letter Badebombe aus der Valentinstagskollektion, Follow the White Rabbit und die Klassikerbadebombe Intergalactic.

Wo: Seifenfabrik, Angergasse 43, 8010 Graz

Wann: 24. und 25. Februar

Workshopzeiten:

SA 24.2.:

12.00 Uhr

13.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

SO 25.2.:

12.00 Uhr

13.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

Kosten: Die Workshops sind kostenfrei.

Achtung, komm rechtzeitig zu den Workshops vorbei, die Teilnehmer*innenzahl ist limitiert!