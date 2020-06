eufy HomeVac S11 Erfahrungsbericht: Wie schlägt sich der kabellose Akkusauger?

Auf der CES 2020 wurde neben dem handlichen eufy HomeVac H11 mit dem eufy HomeVac S11 auch der große Staubsaugerbruder angekündigt, der demnächst den Verkaufsstart im deutschsprachigem Raum feiert. Ich konnte den kabellosen Staubsauger schon vor dem Verkaufsstart ausprobieren und verrate euch in meinem eufy HomeVac S11 Erfahrungsbericht, ob er mich überzeugt hat.

Zwei Modelle für ein Halleluja

Anker hat im Rahmen der CES 2020 den eufy HomeVac S11 in zwei Versionen vorgestellt: Go und Infinity. Wer nun große Unterschiede erwartet, wird enttäuscht, denn die einzigen Unterschiede sind, dass bei der Infinity-Variante ein zweiter Akku sowie eine spezielle Softbürste inkludiert sind. Weitere Informationen zu den beiden Modellen (Go und Infinity) findet ihr auf der englischsprachigen, offiziellen eufy-Webseite. Hierzulande soll der Staubsauger in wenigen Tagen bzw. Wochen den Verkaufsstart feiern.

Hier ein Foto des Lieferumfangs des HomeVac S11 Infinity: