Erstes Victoria 3 Gameplay-Video veröffentlicht

Paradox Interactive hat einen ersten Victoria 3 Gameplay-Trailer zum kommenden Strategiespiel enthüllt! Der Trailer zeigt, wie ihr Herausforderungen bezwingen, die Politik beeinflussen und eure Nation anführen könnt.

Was erwartet euch im Spiel?

Victoria 3 spielt während der Zeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es ist eine Gesellschaftssimulation, die Spieler vor die Herausforderung stellt, eine Nation durch Industrie, Handel und politische Reform aufzubauen, während sie ihre Bevölkerung zufrieden und wohlgenährt halten müssen. Victoria 3 ist die Fortsetzung eines beliebten Kult-Klassikers. Das Spiel knüpft an Paradox‘ etablierte Tradition gründlich recherchierter, hoch-interaktiver Strategiespiele an. Es legt eine starke Betonung auf Wiederspielbarkeit und lässt Spieler ihre eigene Geschichte in einem überzeugenden und immersiven Setting schreiben.