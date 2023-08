Erstes Gameplay von Harry Potter: Quidditch Champions tauchte online auf

Die Closed Beta-Tests von Harry Potter: Quidditch Champions haben manche verführt, Gameplay mitzuschneiden und zu veröffentlichen.

Denn das Filmmaterial erschien online auf YouTube, bevor es durch Warner Bros. Games wieder entfernt wurde. Es wird angenommen, dass das Filmmaterial aus den geschlossenen Tests stammt, die derzeit für das Spiel auf dem PC stattfinden. Für die breite Öffentlichkeit ist es allerdings nicht zu sehen, da es gegen die Regeln des NDA des geschlossenen Tests aufgenommen wurde. Zudem ist eine Closed Beta noch weit entfernt davon, die Qualität des tatsächlichen Spiels wiederzugeben – kein Wunder, dass Warner Bros. Games Videos vom unfertigen Zustand entfernen lässt. Schließlich will das Unternehmen selbst entscheiden, was es als Ersteindruck veröffentlichen will! Wir wissen jetzt, dass wir entweder als geschaffener Charakter spielen oder aus einer Reihe von Charakteren aus der Harry-Potter-Serie wählen können, darunter Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy und Cho Chang.

Quidditch fehlte vor allem im Harry-Potter-RPG-Hitspiel von 2023, Hogwarts Legacy. Dieses Spiel beinhaltete Besenflug und den Quidditch-Pitch neben der Schule, aber der Sport selbst war nicht spielbar. Seit der Ankündigung von Harry Potter: Quidditch Champions wissen wir auch, warum! Das Sportspiel wird als “ein komplettes, eigenständiges Quidditch-Erlebnis” bezeichnet, das “Spieler:innen in den Quidditch-Sport und andere Besenstiel-Abenteuer zusammen mit Freunden in einer wettbewerbsfähigen Multiplayer-Umgebung einbindet”. Harry Potter: Quidditch Champions befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung in den in LA ansässigen Unbroken Studios, die derzeit auch zu den Konsolenversionen von Suicide Squad: Kill the Justice League beitragen. Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum, aber wer weiß, vielleicht wird es schon 2024 so weit sein?