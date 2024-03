Erster One Punch Man Season 3 Trailer veröffentlicht

Die erste Staffel von One Punch Man wurde 2015 von MADHOUSE unter der Regie von Shingo Natsume produziert und schlug wortwörtlich wie eine Bombe ein. Sofort entstand ein Hype und die Fangemeinde konnte den Start der zweiten Staffel kaum erwarten. 2029 war es dann soweit, aber es hat sich so einiges geändert – so auch das Studio. Die Season 2 wurde von J.C.STAFF und Chikara Sakurai im Regiestuhl produziert. Beides Staffel haben aber etwas gemeinsam: beide sind bei Crunchyroll verfügbar. Staffel 3 entsteht wieder bei J.C.STAFF. Wann dieses erscheint, ist derzeit noch offen. Zum Abschluss habe ich aber noch ein Visual von der neuen Staffel für euch: