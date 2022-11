Erster Gameplay-Trailer von Sherlock Holmes The Awakened veröffentlicht

Frogwares haben den ersten Gameplay-Trailer für Sherlock Holmes The Awakened veröffentlicht, und es wird gruselig.

Mehr zu Sherlock Holmes The Awakened

Das Sherlock meets Cthulhu-Horrorabenteuer lässt euch einen jungen Sherlock und John Watson bei einem erschreckenden Fall begleiten, der für immer “das Duo verbinden und erschrecken” wird. Was wie ein einfacher Fall einer vermissten Person erscheint, entwickelt sich schnell zu einem Netz von Verschwörungen eines Kultes, der Cthulhu verehrt und versucht, eine alte Prophezeiung herbeizuführen. Im Trailer seht ihr, wie das Spiel über mehrere Länder und Kontinente hinweg stattfindet. Es gibt auch Einblicke in einige der Werkzeuge und Tricks, die Sherlock in seinem Arsenal hat, um zur endgültigen Wahrheit zu kommen

Typisch Sherlock: Mittels seiner unglaublichen Vorstellungskraft müsst ihr Schlüsselmomente und Beweise miteinander kombinieren, um zu neuen Informationen zu gelangen. Verdächtige werden befragt, Rätsel werden gelöst, und Sherlock begibt sich auf gefährliches Terrain, was seinen Geisteszustand äußerst labil werden lässt. Wird das Ganze zu schlimm, übernehmt ihr die Rolle von Watson, um Sherlock wieder zurückzubringen. Ursprünglich 2006 veröffentlicht ist The Awakened ein vollständiges Remake und ein umfangreiches Rewrite, das in Unreal Engine 4 von Grund auf neu aufgebaut wurde. Das Spiel wird im März 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen – hier das Video für euch!