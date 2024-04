Erster Einblick in Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch)

Nintendo und ARIKA haben einen neuen Trailer für das Switch-Spiel Endless Ocean Luminous veröffentlicht, der “Sounds of the Sea” genannt wird.

Über Endless Ocean Luminous

In diesem Spiel beobachten wir eine mysteriöse Unterwasserwelt, das Verschleierte Meer: eine unerforschte Region mit Entdeckungen, die sich mit jedem Tauchgang ändern. So begegnen wir und erfahren wir mehr über 500 Arten von Meereslebewesen – von denen einige vermutlich ausgestorben oder sogar mythisch sind! Was werdet ihr auf eurer Unterwasserreise finden? Bis zu 30 Spieler:innen können gemeinsam auf Tauchgänge gehen, in gemeinsamen Expeditionen erkunden oder einfach abhängen. Alle können mit Gesten arbeiten, um auf Entdeckungen aufmerksam zu machen, sich zu begrüßen oder mehr. Endless Ocean Luminous erscheint am 2. Mai 2024 für Nintendo Switch, und es gibt einen aktuellen Trailer zum Spiel. Seht ihn gleich hier!