Nintendo Switch: Neue Nintendo-Spiele im Mai und Juni 2024

Um den MAR10 Day 2024 zu feiern, hat Nintendo die Erscheinungstermine von Luigi’s Mansion 2 HD und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bestätigt.

Zum MAR10 Day

Während die Ankündigung, dass ein neuer Mario-Film bei Illumination in Arbeit ist, bestimmt das Highlight des MAR10 Day 2024 war, gab es auch einige andere Bestätigungen, die von Nintendo angeboten wurden. Zunächst einmal gibt es das lang ersehnte Veröffentlichungsdatum für Paper Mario: Die Legende vom Äonentor Remake, das wir endlich am 23. Mai spielen können, nur ein paar Monate entfernt. Darüber hinaus kündigte Nintendo auch an, dass Luigi’s Mansion 2 HD (wir berichteten) am 27. Juni erscheinen wird, was bedeutet, dass wir mindestens zwei Monate lang mit Mario-bezogenen Titeln beglückt werden.

Es wurden keine anderen Details über die beiden Spiele bestätigt oder veröffentlicht, es war wirklich eine Art Ankündigung “wir haben Veröffentlichungstermine, vergiss uns nicht”. Darüber hinaus enthüllte Nintendo, dass einige klassischere Mario Game Boy-Spiele Nintendo Switch Online beitreten werden. Zuerst gibt es Dr. Mario, den Tetris-ähnlichen Titel, den die meisten von uns wahrscheinlich nicht gespielt haben, aber er ist wirklich gut. Dann gibt es Mario Golf, das ursprünglich auf dem Game Boy Color veröffentlicht wurde, neben Mario Tennis für den selben Handheld. Ihr seht schon: Keine massiven Ergänzungen, aber trotzdem lustige!