Erscheinungsdatum für Tunic bekannt gegeben

Bei den The Game Awards wurde ein neuer Trailer sowie das Erscheinungsdatum zu Tunic bekannt gegeben.

Ein kleiner Fuchs auf großer Abenteuerreise erkundet ein Land voller verlorener Legenden, alter Mächte und grimmiger Monster. An einem geheimnisvollen Strand gestrandet, nur mit seiner Neugier bewaffnet, stellt er sich kolossalen Bestien entgegen, sammelt mächtige Gegenstände und lüftet lange verschollene Geheimnisse. Das Aussehen und das Kampfsystem erinnern sehr an die ursprünglichen The Legend of Zelda Spiele. Wer sich selbst einen Eindruck machen will und nicht bis zur Erscheinung am 16.März 2022 warten will, kann jetzt schon eine kleine Demo auf Steam ausprobieren.