EPOS EXPAND 40: Plug-and-play-Bluetooth-Speakerphones angekündigt

EPOS reagiert auf die Bedürfnisse einer wachsenden Anzahl an hybrid arbeitenden Mitarbeiter:innen mit der Plug-and-play-Bluetooth-Speakerphone-Reihe EPOS EXPAND 40. Diese Serie wurde dabei speziell für kleine bis mittelgroße Meetingräume entwickelt und beseitigt häufige Ursachen für Frustration bei Meetings: Eine komplizierte Einrichtung oder eine schlechte Audioverbindung gehören mit den neuen Speakerphones der Vergangenheit an. Sie ebnet den Weg für eine stressfreie Zusammenarbeit, bei der alle Teammitglieder klar gehört werden können – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Aufbauend auf dem starken Fundament der Speakerphones der EXPAND-Linie, ist die EXPAND 40-Serie in drei Versionen verfügbar: UC-optimiert (mit oder ohne Bluetooth-USB-Dongle) und für Microsoft Teams zertifiziert mit Bluetooth-USB-Dongle.

Optimierte Akustik für ein lebendiges Meeting-Erlebnis

Meetings werden immer mehr vollständig oder teilweise virtuell abgehalten. Es ist wichtiger denn je, die Energie eines persönlichen Austauschs, die in solchen Meetings oft verloren geht, einzufangen. Die branchenführende Duplex Performance ermöglicht es Teams, lebendige Gespräche zu führen, bei denen mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen können, ohne unterbrochen zu werden. So werden Online-Meetings und Brainstorming-Sitzungen neues Leben eingehaucht und ein dynamischer Austausch sichergestellt. Hinzu kommt die unterschiedliche Akustik von Meetingräumen: Indem die Hintergrundgeräusche und der Hall im Raum herausgefiltert werden, ist eine reibungslose Zusammenarbeit sichergestellt. Das EXPAND 40 isoliert einzelne Stimmen während eines Anrufs mithilfe von drei Beamforming-Mikrofonen und schafft so ein reichhaltiges Sound-Erlebnis für alle Beteiligten – egal, ob sie sich im Büro befinden oder von einem anderen Ort aus zugeschaltet sind.

„Die Einführung der EXPAND 40-Serie ist der einzig logische nächste Schritt für EPOS. Wir wollen weiterhin auf die Bedürfnisse einer sich im Wandel befindlichen Arbeitswelt eingehen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns darauf, Hürden für eine gute Online-Zusammenarbeit auszuräumen, um so wieder mehr Freude in den Arbeitsalltag zu bringen“, so Theis Mørk, VP Product Management.

Verbinden und loslegen

Mit der EXPAND 40-Serie können Nutzer mithilfe eines USB-C-Kabels oder eines Bluetooth-Dongles einem Meeting schnell und einfach beitreten. Dank der Softwarelösungen von EPOS können IT-Manager Geräte ganz nach Bedarf aus der Ferne einstellen und mit der neuesten Firmware aktualisieren, wodurch sie mehr Zeit für andere Aufgaben haben.