Epischer Trailer zu Assassin´s Creed Mirage veröffentlicht

Kurz vor der Veröffentlichung hebt der neueste Trailer zu Assassin´s Creed Mirage das Hype-Level auf die maximale Stufe. Der Veröffentlichungstrailer zeigt verschiedene Spielszenen mit epischen Kamerafahrten und Videoschnitten. Passend dazu wurde ein neuer Song in Kooperation mit One Republic produziert, der die gezeigten Bilder perfekt unterstützt.

Mehr zu Assassin’s Creed Mirage

Assassin´s Creed Mirage entführt uns auf eine epische Reise ins Bagdad des 9. Jahrhundert. In der Hauptrolle ist Basim Ibn Is’haq, welchen wir schon aus Assassin´s Creed Valhalla kennen. Doch nun sehen wir ihn in seinen seinen jungen Jahren, als Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen anschließt. Der Titel wirft einen modernen Blick auf die Features und das Gameplay, die diese Reihe seit 15 Jahren definieren und das Franchise so erfolgreich gemacht haben. Mit der bekannten Mischung aus historischen Referenzen und actiongeladenem Abenteuer können wir die Wurzeln der Serie durch eine fesselnde Assassinen-Geschichte erneut entdecken. Ich durfte schon vor der Veröffentlichung am 5.Oktober einen genauen Blick auf das neue Assassinen Abenteuer werfen – lest hier mein Preview.

