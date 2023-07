Entspannter Urlaub gefällig? A1 Group mit beeindruckender 4G/5G Netzabdeckung in allen 7 Märkten

Eine zuverlässige und sichere Infrastruktur ist heute wichtiger als je zuvor. Vorausschauende Investitionen in zukunftssichere Netze haben es in den letzten Jahren ermöglicht, einen nie dagewesenen Anstieg des Daten- und Sprachverkehrs zuverlässig zu bewältigen. Die A1 Gruppe investiert jährlich mehrere hundert Millionen Euro in ihre Netze. Das ist eine solide Basis für die Gruppe, um ihren Kunden und Kundinnen auch weiterhin die besten Produkte und Services zu bieten und eine steigende Nachfrage nach Daten, mehr Bandbreite und geringer Latenz optimal zu bedienen. Inzwischen strebt die Gruppe eine flächendeckende Netzabdeckung in Bezug auf 4G/5G an und hat ein besonderes Augenmerk auf touristische Gebiete gelegt – zumal es in allen Ländern der Gruppe Tourismusregionen gibt, deren Bevölkerung vom Tourismus lebt. So sind die Märkte für die jetzige Urlaubssaison nicht nur bezüglich eines erwarteten Anstiegs des Datenverkehrs gerüstet, sondern auch auf diesen Anstieg optimal vorbereitet.

“Die leistungsfähigen und zukunftssicheren Festnetz- und Mobilkommunikationsnetze der A1 Group sind Teil der systemkritischen Infrastruktur. Gemeinsam mit dem darauf aufbauenden Produkt- und Serviceportfolio garantieren sie digitale Kommunikation, Kontinuität und Interaktion für Unternehmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im öffentlichen wie im privaten Bereich. Dies geht einher mit eigenen hohen Ansprüchen an Stabilität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Dementsprechend ist es unsere Verantwortung, die Netze so sicher wie möglich zu gestalten und breit auszurollen”, Thomas Arnoldner, CEO A1 Group.

“Nur mit einer exzellenten Netzqualität, die auch entsprechende Ausbauflächen und -pläne erfordert, sind wir ein relevanter Player in der CEE-Region und bieten unseren Kunden und Kundinnen entsprechende Services und Produkte. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen ist es möglich, solch hervorragende Zahlen zu erreichen”, sagt Alejandro Plater, COO A1 Group. “Und mit unserem Mehrheitseigentümer América Móvil können wir als A1 Group auf die Stärke eines der größten Telekommunikationsanbieter der Welt zählen”.

4G/5G Netzabdeckung in allen 7 Märkten

Österreich

In Österreich weisen bekannte Tourismusregionen wie beispielsweise Wörthersee, Salzkammergut, Attersee, Gasteinertal, Arlberg oder Kitzbühel hervorragende Werte bei der 4G/5G-Netzabdeckung auf. Die Stadt Wien weist eine Abdeckung von fast 100 % in Bezug auf 5G auf und bereits 5.000 A1 Türme im ganzen Land ermöglichen 5G Zugang. Im Durchschnitt liegen die Zahlen je nach topografischer Lage zwischen 97,02 % und 100 % Bevölkerungsabdeckung (Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu 4G oder 5G Netzabdeckung).

Bulgarien

In Bulgarien deckt das A1 4G-Netz über 99,4 % der Bevölkerung des Landes ab. A1 Bulgarien baut auch sein 5G-Netz weiter aus, das seit 2022 die Mehrheit der Siedlungen mit 3.000 oder mehr Einwohnern abdeckt. Das Unternehmen bietet 5G-Gigabit-Geschwindigkeiten in allen wichtigen See- und Wintersportorten und Touristenorten des Landes, darunter Albena, Golden Sands, Nesebar, Primorsko, Sozopol, Sunny Beach, Kiten, Velingrad, Bansko, Borovets, Pamporovo usw. A1 Bulgarien betreibt ein Glasfasernetz, das 78 Großstädte und 137 kleinere Städte abdeckt und über 1.706.654 Haushalte mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt.

Kroatien

Kunden und Kundinnen von A1-Diensten sowie Roaming-Besucher und Besucherinnen können das Mobilfunknetz, das zu den besten in Europa zählt, das ganze Jahr über und insbesondere in den Sommermonaten sorgenfrei nutzen. Das hat eine aktuelle unabhängige Messung der kroatischen Telekom-Regulierungsbehörde HAKOM ergeben. Die touristischen Zentren an der Küste sind bereits mit LTE- und 5G-Netzen abgedeckt, und für die Sommersaison plant A1 Croatia wie jedes Jahr sorgfältig die Modernisierung und zusätzliche Kapazitäten. Bei der Planung und Ausführung setzen die A1 Techniker und Technikerinnen fortschrittliche Funktionalitäten der neuesten Generation von Mobilfunknetzen für ein noch besseres Nutzererlebnis ein. 99 % der Bevölkerung sind mit dem LTE-Netz abgedeckt, bis Ende des Jahres werden 85 % der Bevölkerung mit dem 5G-Netz abgedeckt sein.

Seit der Einführung der EU-Roaming-Verordnung ist der Besucherverkehr im Roaming exponentiell gestiegen. Nutzer und Nutzerinnen surfen und telefonieren wie zu Hause, nutzen OTT-Applikationen für Videotelefonate oder schauen Videoinhalte auf beliebten Diensten mit Filmen und Serien. Wie viel A1 Kroatien investiert, um all das zu unterstützen, zeigt vielleicht am besten die Tatsache, dass im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr vor der EU-Roaming-Verordnung (2016) der Datenverkehr der Roaming-Besucher und Besucherinnen um 28.000 % und die Gespräche um 245 % gestiegen sind.

Belarus

A1 bietet Mobilfunkdienste der Standards GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+) und 4G in den Bereichen 800/1800/2600 MHz (LTE, im Netz des Infrastrukturbetreibers beCloud) auf dem Gebiet von Belarus an. Zum 30. Juni 2022 wurden die Mobilfunkdienste des Unternehmens von 4,889 Millionen Abonnenten genutzt. Die Kunden und Kundinnen haben Zugang zu einer vollständigen Palette an Basisdiensten sowie zu zusätzlichen Services. HD-Sprachanrufe und Hochgeschwindigkeitsinternet sind in dem Gebiet verfügbar, in dem 99 % der Bevölkerung des Landes leben, einschließlich aller wichtigen touristischen Gebiete.

Serbien

Als Unternehmen, das sich der Entwicklung und Implementierung modernster Technologien verschrieben hat, investiert A1 Serbien kontinuierlich in die Qualität und Entwicklung seiner Infrastruktur. Dank dessen werden ausländische Besucher und Besucherinnen diesen Sommer gemeinsam mit 2,5 Millionen A1 Kunden und Kundinnen HD-Telefonate und Hochgeschwindigkeitsinternet nutzen können. Das A1 Netz deckt über 97-100 % des Territoriums der touristischen Zentren, wie Zlatibor, Kopaonik, Tara, Vrnjačka banja und Fruška gora ab. Die Abdeckung der 4G-Bevölkerung auf Landesebene beträgt 99 %.

Neben dem Bau von mehr als 300 km eigenem Glasfasernetz ist A1 Serbien seit kurzem auch Eigentümer von mehr als 850 km Telekommunikationsrohren für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Damit verfügt A1 über eine beachtliche Infrastruktur für die Zusammenschaltung der eigenen Netzelemente und die internationale Zusammenschaltung mit anderen Mitgliedern der A1 Group und anderen Betreibern.

A1 Serbien ist vollständig auf die Einführung der 5G-Technologie vorbereitet und unterstützt den positiven Trend des Anstiegs der Nutzerzahlen, da es laut RATEL (Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation und Postdienste) zwei Jahre in Folge das Netz mit der größten Anzahl neuer Nutzer in Serbien war.

Slowenien

Roaming-Kunden und Kundinnen in Slowenien können die größte 5G-Abdeckung mit A1 Slowenien genießen. Das Netz bietet 5G-Dienste für 73 % der Bevölkerung, zusätzlich sind 99,9 % mit 4G/LTE abgedeckt. Besucher und Besucherinnen können das schnellste Mobilfunknetz in den 10 wichtigsten touristischen Gebieten wie Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Portorož, Ljubljana und Maribor genießen. Bis Ende 2025 will A1 Slowenien einen 5G-Service anbieten, der 99 % der Bevölkerung abdeckt.

Nordmazedonien

Durch sein eigenes, hochmodernes Netz bietet A1 Mazedonien seinen Kunden und Kundinnen eine flächendeckende Versorgung mit mobilen 4G/LTE-Daten im ganzen Land und 4G+ in städtischen Gebieten mit einem Versorgungsgrad von 99,8 % der Gesamtbevölkerung. A1 Kunden und Kundinnen und Roaming-Besucher und Besucherinnen genießen das Mobilfunknetz, das das schnellste mobile Internet bietet, was auch von der unabhängigen Regulierungsbehörde – der Agentur für elektronische Kommunikation – bestätigt wurde.

Ende 2022 begann A1 mit dem Aufbau seines 5G-Netzes und erreicht damit eine Abdeckung von 56,6 % der Gesamtbevölkerung.

Touristische Zentren, wie der Ohrid See, werden durch das LTE-Netz abgedeckt und A1 Mazedonien wird weiterhin in dessen Modernisierung investieren.

Fortsetzung des Ausbaus

Ob am Meer oder in den Alpen: Jeder Netzausbau hat seine spezifischen Herausforderungen. Dennoch wird die A1 Group ihre Anstrengungen zum Ausbau der 5G-Präsenz fortsetzen. Eigenschaften wie geringe Latenzzeiten und hohe Datenübertragungsraten sind nicht nur unabdingbare Voraussetzung für die Mobilitätskonzepte der Zukunft durch Echtzeitkommunikation. Sie sind auch ein wesentliches Schlüsselelement für das Internet der Dinge (IoT), das die Anbindung zahlreicher Geräte, Sensoren etc. ermöglicht. Dies alles wiederum bildet die Grundlage für innovative Lösungen für Unternehmen und Organisationen in Bereichen wie intelligente Fertigung, Logistik, Städte, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Automatisierung im Allgemeinen. Es sind die damit verbundenen Effizienzgewinne, die das digitale Leben Wirklichkeit werden lassen.