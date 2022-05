Enthüllt: Ein erster Trailer von Catalyst Black für iOS und Android

Mit Vainglory hatte Super Evil Megacorp den Durchbruch, jetzt folgt Catalyst Black – lest hier mehr über das kommende Game des Studios!

Mehr über Catalyst Black

Catalyst Black befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklung. In diesem Titel will das Studio eine “neue Welt epischer Schlachten” mit mächtigen Waffen, mehreren anpassbaren Fähigkeiten und “mystischen Uräusten aus einem anderen Reich” anbieten. Das Spiel basiert auf der firmeneigenen Engine, die als “E.V.I.L.” bekannt ist, verfügt über fortschrittliche Grafiken und ist bereit, auf einer Vielzahl von Geräten zu laufen. In Catalyst Black steigen die Spieler:innen in schwindelerregende Höhen auf, während sie sich auf eine Expedition begeben, um reiche Machtlager einzunehmen, die auf den exotischen Welkin-Inseln auffindbar sind. Mit einem Free-to-Play-Geschäftsmodell dürft ihr in Catalyst Black Gegenstände sammeln, aktualisieren und anpassen. So sieht das Ganze in Action aus: