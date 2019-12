Endlich! WarCraft 3 Reforged Release-Termin enthüllt

Endlich lüftet Blizzard das Geheimnis um den Warcraft 3 Reforged Release-Termin. Demnach erscheint die vollständige Neuschöpfung des Echtzeitstrategieklassikers, der auf der BlizzCon angekündigt wurde, am 29. Januar 2020. Warcraft 3 Reforged kombiniert das ursprüngliche Warcraft 3: Reign of Chaos mit seiner preisgekrönten Erweiterung The Frozen Throne und enthält sieben Einzelspielerkampagnen mit mehr als 60 Missionen, eine Generalüberholung von Grafik und Sound sowie eine moderne Spielerzuweisung über Blizzards Online-Spielenetzwerk Battle.net.

Features von Warcraft 3 Reforged