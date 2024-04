Endlich: New World Season of the Guardian startet

Amazon Games eröffnet heute die fünfte Season seines MMOs New World. In der Season of the Guardian können Spieler:innen endlich den Abschluss der Hauptquest erleben und an zeitlich begrenzten Events wie der Frühlingsblüte und der Rache der Kaninchen teilnehmen. Besitzer der Erweiterung Rise of the Angry Earth haben außerdem die Möglichkeit, sich der neuen Saisonprüfung Winterrunenschmiede zu stellen, neue Artefakte einzuheimsen und weitere zeitlich begrenzte Herausforderungen zu bestehen, um sich exklusive Kosmetikgegenstände, Verbrauchsgegenstände und andere Belohnungen zu sichern.

Besitzer:innen von Rise of the Angry Earth erhalten in Season 5 Zugang zu folgenden Inhalten:

Neue Saisonprüfung Winterrunenschmiede: Bis zu zehn mutige Spieler können sich zusammentun, um Runenrätsel zu lösen, ein Eiskonstrukt zu erlegen und sich exklusive Belohnungen unter den Nagel zu reißen.

Bis zu zehn mutige Spieler können sich zusammentun, um Runenrätsel zu lösen, ein Eiskonstrukt zu erlegen und sich exklusive Belohnungen unter den Nagel zu reißen. Neue Artefakte: Während der Season of the Guardian gibt es acht neue Artefakte, um den eigenen Spielstil zu verfeinern; darunter einen giftigen Speer, der die Gegner lähmt, oder ein Phönix-Amulett, das Spieler vor dem sicheren Tod bewahrt.

Alle Spieler:innen von New World erhalten Zugang zu folgenden Inhalten, selbst wenn sie Rise of the Angry Earth nicht ihr Eigen nennen: