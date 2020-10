Endlich! My Hero Academia Season 5 Start-Termin enthüllt

Endlich wurde vom Weekly Shonen Jump der My Hero Academia Season 5 Start-Termin enthüllt – nach der Ankündigung vor einigen Monaten wurde es sehr still um die bislang fünfte Staffel, doch nun gibt es einen Ausstrahlungszeitraum. Demnach soll der My Hero Academia Staffel 5 Start im Frühjahr 2021 erfolgen.

My Hero Academia Season 5 is airing in Spring 2021.

In My Hero Academia erlebt ihr den Traum des Protagonisten Izuku Midoriya der größte Superheld aller Zeit zu werden – ganz wie sein Idol All Might. Dabei gibt es nur ein Problem: Im Gegensatz zu 80% aller anderen ErdenbewohnerInnen besitzt er keine Superkraft. Ob es ihm dennoch gelingt seinen Traum zu verwirklichen, findet ihr aber am Besten selbst heraus. Hier geht zu unseren Tests von Staffel 1 und Staffel 2.

Wer sich zuvor noch die aktuellste Staffel anschauen möchte, hat hierzulande die Möglichkeit die 25 Folgen der vierte Staffel des Erfolgsanime bei Anime-on-Demand im Simulcast zu sehen. Ob die fünfte Staffel zeitgleich auch hierzulande im Simulcast erscheint, ist derzeit noch unklar, doch gehe ich stark davon aus, dass sich Anime-on-Demand nach Staffel 1-4 auch die Rechte an der neuesten Staffel des Erfolgsanimes sichern wird.

Wo kann ich einen My Hero Academia Season 4 Simulcast finden?

Wie wir berichteten, läuft die vierte Staffel von My Hero Academia seit Herbst letzten Jahres hierzulande bei Anime on Demand im Simulcast (Hier geht’s zur entsprechenden Angebotsseite). Weitere Informationen zur Serie findet ihr auf der offiziellen Webseite.