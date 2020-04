My Hero Academia Season 5 angekündigt!

Wer sich zuvor noch die aktuellste Staffel anschauen möchte, hat hierzulande die Möglichkeit die 25 Folgen der vierte Staffel des Erfolgsanime bei Anime-on-Demand im Simulcast zu sehen. Wer damit schon durch ist, muss leider noch warten, denn bislang ist noch nichts weiteres zu My Hero Academia Staffel 5 bekannt.

Weder wann sie ausgestrahlt werden soll, noch wieviel Material aus dem zugrunde liegenden Manga von Kōhei Horikoshi aufgearbeitet werden soll. Als DVD-/Blu-ray-Version sind hierzulande bislang nur die ersten zwei Staffeln von Kazé Deutschland veröffentlicht worden. Anfang Juli soll der Verkaufsstart der dritten Staffel folgen. Bis die neueste Staffel der Serie also als Heimkinoversion zu uns kommt, wird es wohl noch etwas dauern. Ich vermute allerdings, dass sich hierzulande ein Streaminganbieter wie Crunchyroll oder Anime-on-Demand die Simulcastrechte der fünften Staffel sicher wird. Doch das wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt. Dennoch eine gute Nachricht, dass wir uns auf My Hero Academia Season 5 freuen dürfen, auch wenn wir uns bis zum offiziellen Start noch etwas in Geduld üben müssen. Wir halten euch am Laufenden, sobald wir selbst mehr wissen.

Wo kann ich einen My Hero Academia Season 4 Simulcast finden?

Wie wir berichteten, läuft die vierte Staffel von My Hero Academia seit Herbst letzten Jahres hierzulande bei Anime on Demand im Simulcast (Hier geht’s zur entsprechenden Angebotsseite). Weitere Informationen zur Serie findet ihr auf der offiziellen Webseite.