Endlich Multiplattform: Rune Factory 4 Special erscheint am 7.12.2021

Marvelous Europe verkündete zur Freude der Fans, dass Rune Factory 4 Special am 7. Dezember 2021 digital für PS4, Xbox One und Windows PC via Steam und Microsoft Store erscheinen wird.

Nach der ursprünglichen Veröffentlichung am 28. Februar 2020 für Nintendo Switch erscheint der Titel nun auf neuen Plattformen mit erhöhter Auflösung sowie verbesserter Performance und bringt selbstverständlich Farming, Lebenssimulation und RPG-Abenteuer als die bekannten Merkmale der Serie mit. Neben den optischen Verbesserungen enthalten die Versionen des Spiels für PC, PS4 und Xbox One den „Another Episode”-DLC ohne zusätzliche Kosten. Dieser Zusatzinhalt bringt eine Reihe bilderbuchartige Episoden mit sich, die von den zwölf Heiratskandidaten des Spiels und dem liebenswerten Drachen Ventuswill erzählt werden – komplett auf Englisch und Japanisch vertont.