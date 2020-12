Elite Dangerous: Odyssey Gameplay-Trailer veröffentlicht

Zudem erschien am 17.12. auf dem offiziellen Youtube-Channel von Elite Dangerous der 3. Teil des Entwicklertagebuchs zu Odyssey. In diesem erfahren wir aus erster Entwicker-Hand, auf welche Features wir uns im nächsten Jahr freuen dürfen. Was verbirgt sich hinter dem sogenannten “Combat-Triangle”? Wie lassen sich Kämpfe – sowohl zu Fuß, als auch per Schiff oder SUV – miteinander verbinden? Und welche Rolle spielt der in aktuellen Games so wichitge Score für das Development-Team?