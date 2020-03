Eldest Souls – Das Boss Rush Game erscheint im Sommer

Eldest Souls ist ein zeitexklusives Switch Game, das im Sommer erscheinen wird. Das stimmungsvolle Spiel bietet euch das Genre der Boss Rush Games am Silbertablett.

Töte alle Götter!

Streng genommen sagt das Wort „Boss Rush“ eigentlich nichts über das Genre aus. Es könnte sich um 2D, 3D, Third- oder Firstperson, Plattformer oder ähnliches handeln, Hauptsache es werden in einer Tour ausschließlich Endbosse verkloppt. In der Welt von Eldest Souls wurden die alten Götter vor langer Zeit eingesperrt und so konnte die Menschheit in Frieden große Zivilisationen errichten. In einem letzten Akt der Rache verwandeln die alten Götter Äcker und Felder in Wüsten und Bäche und Flüsse zu Staub. Und dann kommt ihr ins Spiel! Der Menschheit reichts und schickt einen mächtigen Krieger voraus, der alle Götter töten soll.

Das Game wirft euch also ständig in einzigartige und knifflige Bossfights. Wer Titan Souls gerne gespielt hat, dürfte sich auch in Eldest Souls Zuhause fühlen. Im Gegensatz dazu könnt ihr in letzterem aber auch euer Equipment anpassen und so taktisch auf die Bosse reagieren.