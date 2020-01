Elden Ring wird auf der Taipei Game Show 2020 gezeigt

Stand Jetzt wissen wir: Auch Elden Ring wird unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Dark Souls-Reihe, entstehen. Die große Besonderheit ist, dass neben Miyazaki auch George R.R. Martin, der Autor der The New York Times Bestseller Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire für das Worldbuilding verantwortlich ist. Bis jetzt wurde das Spiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.