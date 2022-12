Ein weiteres Video zu Hogwarts Legacy ist erschienen

Die fast 35-minütige Präsentation, die unten zu sehen ist, bietet Einblicke von Game Director Alan Tew, Systemdesigner Mekenzy Toner, Community Manager Chandler Wood und Gastmoderator Ben Snow. Es bietet nicht nur einen genauen Blick auf den Besenflug in der offenen Welt, sondern zeigt auch die Dark Arts Battle Arena, die in den Collector’s- und Deluxe-Editionen des Spiels enthalten ist, in der die Spieler:innen sich beweisen können. Unverzeihliche Flüche sind da ebenso mit von der Partie wie jede Menge Action!

Doch damit nicht genug, der Room of Requirement wird ebenfalls thematisiert. Er wird als euer Zuhause in Hogwarts beschrieben, ein personalisierbarer Raum, der tatsächlich auch einen gewissen Nutzen hat. Denn darin dürft ihr Tränke brauen, Pflanzen anbauen und euch um einige Tierwesen kümmern. Es wird langsam ernst, denn die PC-, PS5- und Xbox Serie-Version von Hogwarts Legacy wird am 10. Februar 2023 veröffentlicht. Weiter geht es dann am 4. April für PS4 und Xbox One, wenig später wird das Spiel dann am 25. Juli für Nintendo Switch veröffentlicht. Werdet ihr euch das Game holen?