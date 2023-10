Ein PS5-Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3 kommt auf uns zu

Sony plant, ein Call of Duty: Modern Warfare 3 PlayStation 5-Konsolen-Bundlepaket auf den Markt zu bringen. Wäre das was für euch?

Mehr zum COD:MW3-Bundle

Während der Plattforminhaber das Paket noch nicht offiziell angekündigt hat, wurde es am Ende eines kürzlich veröffentlichten Modern Warfare 3-Trailers erwähnt. Der fragliche Trailer ist für das Lockpick Operator Pack, das zeitgezeitigte PlayStation-exklusive DLC für Modern Warfare 3 ist. Es wird den Van Goated Lockpick Operator Skin, den AMRican Gothic Weapon Blueprint und den Starry Knife Melee Weapon Blueprint enthalten. PS4- und PS5-Spieler, die das Spiel über den PlayStation Store vorbestellen, erhalten das Lockpick Operator Pack, wenn das Spiel am 10. November 2023 veröffentlicht wird.

Es wird auch im Modern Warfare 3 PS5-Konsolenpaket enthalten sein und als eigenständiger Kauf im PlayStation Store erhältlich sein. Der DLC wird erst am 9. November 2024 für andere Plattformen veröffentlicht. Sony und Activision haben einen langjährigen Call of Duty-Marketingvertrag, bei dem in den letzten Jahren PlayStation-Besitzer eine Reihe exklusiver Inhalte erhalten haben, darunter In-Game-Bundles, exklusive Spielmodi und frühen Zugang zu öffentlichen Tests. Das erste von zwei Modern Warfare 3 Multiplayer-Beta-Wochenenden war exklusiv auf PS4 und PS5 verfügbar. Das zweite Beta-Wochenende des Spiels wird Cross-Play auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen unterstützen.