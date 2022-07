Ein neues Aliens kommt für PC, Konsolen und VR

Während der San Diego Comic Con 2022 wird mehr über den neuen Aliens-Titel verraten. Mehr dazu lest ihr gleich hier!

Mehr über das neue Aliens

Das neue Spiel wird mit der Unreal Engine 5 erstellt und wird eine neuartige Handlung enthalten. Diese soll zwischen den Alien- und Aliens-Filmen stattfinden und einen “kampfgehärteten Veteranen” mit einer Rache gegen die Xenomorphs beinhalten. In der Entwicklung mit dem Multi-Plattform-Studio und Publisher Survios ist bislang noch wenig über das Einzelspieler-Action-Horror-Spiel bekannt. Das wird sich ändern, wenn die San Diego Comic Con 2022 am 21. Juli stattfindet. Alle Details werden während des Panels Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe zur Verfügung gestellt.

Ein weiteres Spiel, das im Aliens-Universum spielt, ist ebenfalls in Arbeit. Der Titel Aliens: Dark Descent ist ein gruppenbasiertes Einzelspieler-Actionspiel, das dank Tindalos Interactive und Focus Entertainment erscheinen wird. In diesem Game werdet ihr eure Soldaten in Echtzeit führen, um eine neue Art von Xenomorph-Ausbruch auf Moon Lethe zu stoppen. Während ihr euren Trupp von Marines befehlight, dürft ihr in in Echtzeit gegen Xenomorphs, Facehuggers, Praetorians, Alien Queens und mehr kämpfen – inklusive Feinden, die neu im Franchise vorkommen. Bleiben wir gespannt!