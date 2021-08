Ein neues Ace Combat befindet sich in der Entwicklung

Die Ace Combat-Reihe ist unter Flug-Fans wohlbekannt. Ein neuer Teil wird kommen – lest hier mehr!

Ein neues Ace Combat-Spiel befindet sich in der gemeinsamen Produktion von Bandai Namco und ILCA. Das kündigten die Unternehmen während des Events zum 25. Jubiläum von Ace Combat an. ILCA ist der Entwickler hinter Pokemon Brilliant Diamond und Pokemon Shining Pearl. Es arbeitete auch in einer Reihe anderer Titel mit, darunter Film- und Umweltproduktion für Ace Combat 7: Skies Unknown (hier geht’s zum Test), Grafik-Co-Entwicklung für Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age und mehr.

Ace Combat wird 25 – Zeit für einen neuen Teil

“Wir haben mit der Arbeit an einem neuen Projekt in der Serie begonnen”, sagte Ace Combat-Serienproduzent Kazutoki Kono. “Die Mitarbeiter von Project Aces werden natürlich weiterhin an der Entwicklung dieses neuen Projekts beteiligt sein, aber da wir 25 Jahre und drei Millionen verkaufte Exemplare feiern, haben wir verstanden, dass wir viele Fans jeden Geschmacks haben. Unser kleines Team kann nicht alles alleine bewältigen, also wollen wir das Team auf große Weise erweitern. Deshalb wollen wir eine Geschäftsallianz mit ILCA eingehen, die sich stärker als je zuvor in die Serie einbringen und einen neuen Teil schaffen wird.“

In seiner Schlusserklärung fügte Kono hinzu: “Vor allem hoffe ich, dass die Fans sich über die Nachricht freuen, dass das nächste Spiel im Gange ist. Mit diesem neuen Team schaffen wir ein neues Ace Combat – eine neue Ära. Ich weiß nicht, wo wir in den nächsten 25 Jahren sein werden, aber die Serie wird fortgesetzt, und an alle, die uns unterstützen und mit mir kreieren – ich werde weiterhin alles geben.” Das gibt Hoffnung! Was haltet ihr davon?