Eidos Montreal: Entlassungen führen zu einem stornierten Deus Ex-Spiel

Eidos Montreal bestätigte die Entlassungen auf X, am Montag nach einem Bloomberg-Bericht über das abgesagte Spiel, das sich Berichten zufolge seit zwei Jahren in der Entwicklung befindet. “Der globale wirtschaftliche Kontext, die Herausforderungen unserer Branche und die von Embracer angekündigte umfassende Umstrukturierung haben sich endlich auf unser Studio ausgewirkt”, sagte Eidos-Montreal auf X. “Die schwierige Entscheidung wurde getroffen, 97 Personen aus Entwicklungsteams, Verwaltung und Support-Diensten loszulassen”. Berichten zufolge hatte das Studio in den letzten zwei Jahren am nächsten Spiel gearbeitet, so Bloomberg. Dieser Fortschritt ist nun zunichte gemacht, wie es scheint – ob man da nochmal hingreifen wird?

Eidos Montreal kommentierte aber das angeblich abgesagte Deus Ex-Spiel nicht. Klar, da es ja nicht offiziell angekündigt wurde, gibt es auch nichts offiziell zu kommentieren – das ist schade. Nun soll das Studio sich laut Bloomberg auf ein anderes Franchise konzentrieren, wir bleiben gespannt, was das sein wird. Eidos Montreal war ursprünglich ein Square Enix-Studio – bis dieses Unternehmen Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montreal im Jahr 2022 an die Embracer Group verkaufte. Der 300-Millionen-Dollar-Deal verschaffte der Embracer Group die Rechte an Tomb Raider, Thief und Deus Ex sowie den Besitz von mehr als 50 Square Enix-Spielen. Das letzte Spiel von Eidos Montreal ist Marvel’s Guardians of the Galaxy. Was das letzte Mainline-Deus Ex-Spiel angeht, dieses wurde 2016 veröffentlicht und hieß Deus Ex: Mankind Divided. Ob es in der Serie noch weiter gehen wird?