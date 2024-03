Ebner´s Waldhof am See****s: Frühjahr- und Sommerangebote für Golf-Fans

Das Golfbag ist viel zu lange in der Garage gestanden, jetzt geht es wieder hinaus auf das Green. Sobald es das Wetter zulässt, eröffnet Ebner´s Waldhof am See die Golfsaison. Das Eröffnungsturnier findet am 04. Mai 2024 statt. An diesem Tag gibt es viel zu feiern: Die Freude am Golfsport am hauseigenen Golfplatz, das 25-Jahre-Jubiläum der Waldhof Alm und das traditionelle Maibaumaufstellen. Ebner´s Waldhof lädt zu einem großen Fest auf die Alm, nur wenige Schritte vom Hotel und direkt am Golfplatz.

Hauseigener Golfplatz mit Golfakademie

Der hauseigene 9-Loch-Platz vom Ebner´s Waldhof öffnet den wahrscheinlich schönsten Ausblick im ganzen Salzkammergut – über den funkelnden See, über Wiesen und Wälder bis in die Berge.

2024 wird das Golfvergnügen noch attraktiver: Neuerdings steigen Hotelgäste schon beim Hotel in ihr kostenloses Golfcart und fahren direkt auf den Golfplatz und ohne Umsteigen weiter zu ihren Abschlägen.

Das Golfspiel ist hier herrlich entspannt. Anfänger:innen finden perfekte Voraussetzungen, um stressfrei den Golfsport kennenzulernen, einen Einführungskurs zu absolvieren oder für die Platzreife zu üben. Im Urlaub eine genussvolle Golfrunde erleben, das Spiel in vollen Zügen genießen, das ist hier für jede Könnerstufe möglich. Viele lieben den Golfclub Waldhof, um das Ballgefühl zu schärfen, andere verbessern in der beeindruckenden Naturkulisse ihr Handicap und holen sich von PGA Pro Willi Marbler Tipps und Tricks. Die Golfakademie unterstützt mit einem umfangreichen Trainingsprogramm sowohl Anfänger:innen als auch Profis in ihrer „Golfkarriere“. Vom Schnupperkurs bis zur Platz- und Turniereife und darüber hinaus kann hier ein professionelles Training durchlaufen werden. Großer Beliebtheit erfreuen sich die speziellen Kurse zur Verbesserung des Handicaps.

Nach dem Spiel lockt eine Einkehr in die Waldhof Alm – direkt am Golfplatz auf der Sonnenterrasse Platz nehmen, das ist ein perfektes „Finale“. Die Almwirtin verwöhnt ihre Gäste mit regionaler Hausmannskost und österreichischen Gerichten, mit feinsten hausgemachten Kuchen und Süßspeisen.

Golf und Seen – Sommertage am Green

Ebner´s Waldhof ist ein hervorragender Ort, um einen Golfurlaub am See zu verbringen. Wer die Abwechslung sucht, der schöpft hier aus dem Vollen: Als „Golf und Seen“ Hotel (www.golfundseen.at) ermöglicht Ebner´s Waldhof seinen Gästen besondere Vorteile und günstige Konditionen in zehn Partnerclubs im Salzkammergut und im Salzburger Land. Alle Plätze sind vom Hotel aus schnell erreichbar und liegen in unmittelbarer Nähe zu idyllischen Seen. Sie laden zum Spielgenuss in Vollendung. Mit speziellen „Golf und Seen“ Urlaubspaketen, die u. a. freies Spielrecht am Golfclub Waldhof sowie Golf und Seen-Greenfees beinhalten, bringt Ebner´s Waldhof alle Highlights eines sommerlichen Golfurlaubs am See auf den Punkt.

Genussvolle Stunden im Ebner´s Waldhof

Der Sommer, der See und Ebner´s Waldhof: Der idyllische Waldhof-Garten, der sich zwischen das Hotel und den See schmiegt, lädt zum Entspannen ein. Nach dem Golfspiel stehen die gemütlichen Liegen bereit, um den müden Muskeln eine Pause zu gönnen. Die Pools sind wohlig warm. Am privaten Hotelstrand vor dem Hotel verbringen Sonnenanbeter erholsame Zeiten. Von Juni bis September lockt der kristallklare See zum Baden (20 bis 25°C). Wer raus möchte auf das Wasser, der schnappt sich eines der Ruderboote, ein Kajak oder SUP und sticht in See. Wellness und Spa in allen Facetten spielen im Ebner´s Waldhof eine Hauptrolle. Das Restaurant Gütl Stub´n und die SeeBar verwöhnen Feinschmecker nach allen Regeln der Kunst. Die Festspielstadt Salzburg und die Kulturhauptstadt Bad Ischl sind ganz nah.