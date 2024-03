Ebner´s Waldhof am Fuschlsee: Isländer Pferde Eisa und Háfeti sind eingezogen

Da jubeln die kleinen Pferdeliebhaber:innen: Im Ebner´s Waldhof am Fuschlsee sind soeben die entzückenden Isländer-Pferde Eisa und Háfeti eingezogen. Das Beste: Kinder dürfen die lieben Pferde nicht nur jederzeit besuchen, striegeln und streicheln – ab sofort hat Ebner´s Waldhof Kinderreiten mit im Urlaubsprogramm.

Die Kinderaugen leuchten, wenn die kleinen Reiter auf den Rücken der freundlichen Pferde eine Runde auf der Koppel drehen. Professionelle Betreuer kümmern sich darum, dass auch nichts passiert und die Kinder unvergessliche Ferienabenteuer erleben. Und damit nicht genug: Auch Alpakawanderungen gibt es neuerdings im Ebner´s Waldhof. Familien kommen der Natur ganz nahe, wenn sie in tierischer Begleitung durch die Landschaft wandern. Die treuherzigen Alpakas sollen mit ihrer ruhigen, sanften Natur dem Menschen helfen, Stress zu reduzieren. Den Kindern macht es jede Menge Spaß, mit den Vierbeinern die Natur am Fuschlsee zu entdecken und über Stock und Stein zu spazieren.

Im Ebner´s Waldhof am See verbringen Familien unbeschwerte Sommertage. Schwimmen bis die Sonne untergeht. Mit den Fahrrädern durch die Natur sausen. Beim Wandern die Wiesen, Almen und Berge erkunden. Sich endlich einmal um nichts kümmern müssen und verwöhnen lassen. Gastgeberfamilie Ebner kennt die Bedürfnisse von Familien und hat in ihrem Ebner´s Waldhof ein erholsames Paradies für Groß und Klein geschaffen. Am privaten Hotelstrand warten die Kajaks, Ruderboote und SUPs. Im blühenden Garten laden die wohlig temperierten Pools die Genießer ein, entspannte Stunden zu verbringen. Gemeinsame Familienzeit bleibt unvergessen, wenn beim Minigolf oder Bogenschießen Groß und Klein ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Die Kids toben sich am Abenteuerspielplatz oder im Boulderraum aus. Der hauseigene 9-Loch-Platz lädt zu Golf-Schnupperkursen ein. An fünf Tagen in der Woche kümmern sich die Kinderbetreuerinnen liebevoll um die Kids und gestalten ein kunterbuntes Ferienprogramm. Eltern verbringen ihre Auszeiten am liebsten im großzügigen Waldhof Spa.